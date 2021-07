Europei, Inghilterra seconda finalista, piegata una Danimarca da applausi

Alla fine il pronostico è stato rispettato ma per l’Inghilterra avere la meglio della Danimarca non è stato affatto facile. La seconda semifinale degli Europei si risolve nei tempi supplementari con il successo inglese firmato da Kane, il quale calcia un rigore molto contestato (e poco chiaro anche dalle immagini VAR), Schmeichel respinge ma lo stesso capitano inglese raccoglie la ribattuta e insacca quello che sarà il gol che vale la vittoria.

Ci ha sperato la Danimarca, mostrando sprazzi di bel calcio e trovando addirittura il vantaggio alla mezz’ora del primo tempo con una punizione calciata alla perfezione dal gioiellino della Sampdoria, Damsgaard. Prima rete subita dall’Inghilterra in questo torneo ma la nazionale di Southgate incassa bene il colpo e dieci minuti più tardi trova il pari con un’azione veloce in verticale: Kane di prima lancia Saka, dal fondo pallone per Sterling anticipato in scivolata da Kjaer che insacca nella sua porta. Inghilterra a caccia del gol del sorpasso nella ripresa ma Schmeichel è insuperabile e vuole riuscire ad ogni costo ad emulare l’impresa paterna del 1992. Anche Pickford rischia qualcosa soprattutto contro Dolberg, ma il bomber danese non inquadra la porta. Si arriva ai supplementari e prima dello scadere del primo quarto d’ora, viene assegnato un rigore poco chiaro: come già raccontato, Schmeichel riesce a respingere il tiro di Kane, il quale trova comunque il suo quarto gol nelle ultime tre partite, portando i Tre Leoni in finale, da giocare di fronte al proprio pubblico.

Domenica sera al Wembley Stadium di Londra sarà Italia-Inghilterra per l’assegnazione del titolo di campione d’Europa 2020.