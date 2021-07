Verso Italia-Spagna, Mancini: “Affrontiamo squadra straordinaria”

Ultime News

Dopo due stagioni in amaranto e oltre 37 presenze tra C e B, Enrico Guarna lascia la Reggina. Lo comunica ufficialmente la società del presidente Gallo attraverso i propri canali. Ecco la nota: “Reggina 1914 comunica di aver...

Questa sera a Londra si sfidano Italia e Spagna per la gara che vale l’accesso alla finale di Euro 2020. In vista del difficile match contro gli spagnoli, queste alcune delle dichiarazioni del ct Roberto Mancini. La difficoltà...

Il presidente della Lega Serie B Mauro Balata ha affrontato numerosi temi in vista del prossimo campionato, tra tutti quello della riapertura degli stadi. “I problemi causati dalla crisi pandemica all’economia, non solo...

Reggina

È praticamente fatta per l’arrivo in amaranto di Vasco Regini. Il 30enne difensore, da poco svincolatosi dalla Sampdoria, firmerà un biennale con la Reggina così come riporta l’edizione odierna della Gazzetta del...