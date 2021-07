Serie D, si ferma la corsa del San Luca, Gelbison in finale playoff

Si chiude a Vallo della Lucania la stagione del San Luca, sconfitto in rimonta nella semifinale playoff dalla Gelbison padrona di casa, in un match che nella ripresa si è notevolmente infiammato portando a ben quattro espulsioni totali con la squadra di Cozza che ha chiuso in otto.

Partenza incoraggiante per gli aspromontani, in vantaggio già al 6′ con la rete di capitan Carbone. La vittoria è l’unico risultato che i giallorossi hanno per passare il turno, mettere in discesa in match fin da subito può essere d’aiuto. La Gelbison però non è ovviamente d’accordo e più di una volta Scuffia interviene su uno scatenato Sparacello. Prima dell’intervallo, il San Luca sfiora il raddoppio con Leveque e Romero; quest’ultimo ci prova in avvio di ripresa con un paio di iniziative infruttuose. Al 12′ il tecnico locale Ferazzoli manda in campo Mesina, un cambio destinato a ribaltare la partita: passano appena tre minuti e proprio il nuovo entrato batte Scuffia firmando il pareggio della Gelbison. L’entusiasmo del gol trovato porta la formazione campana a cercare l’immediato raddoppio e al 20′ arriva un calcio di rigore che Sparacello trasforma ribaltando il punteggio; l’ex attaccante della Reggina era risultato decisivo anche in campionato qualche mese fa, quando siglò sempre la rete del 2-1 finale. Al 24′ saltano i nervi in campo e a pagare sono, per il direttore di gara, solo calciatori del San Luca; cartellino rosso per Carella, Scuffia e Spinaci. Con tre uomini in meno e venti minuti da giocare, Cozza prova lo stesso a spronare i suoi nel cercare l’impresa e al 40′ scattano le proteste giallorosse per un possibile rigore non decretato dall’arbitro. Al 43′ la Gelbison resta in dieci per il rosso ricevuto da Bonfini, entrato poco prima al posto di Sparacello.

Al triplice fischio esulta la Gelbison che vola in finale playoff dove troverà una tra FC Messina e Acireale, in campo domani per la loro semifinale. Si chiude in maniera molto amara una stagione comunque da incorniciare del San Luca di Ciccio Cozza, che alla sua prima esperienza in assoluto nel campionato di Serie D si è fatto valere, ponendo basi solide sotto ogni punto di vista per poter provare a crescere ancora in futuro e sognare traguardi più importanti e prestigiosi.