Reggina, Ufficiale: Guarna ritorna all’Ascoli

Dopo due stagioni in amaranto e oltre 37 presenze tra C e B, Enrico Guarna lascia la Reggina. Lo comunica ufficialmente la società del presidente Gallo attraverso i propri canali. Ecco la nota: “Reggina 1914 comunica di aver raggiunto un accordo con la società Ascoli Calcio 1898 FC per il trasferimento a titolo definitivo di Enrico Guarna. Ringraziando il calciatore, tra i principali protagonisti della storica cavalcata dalla Serie C alla B, il club gli augura le migliori fortune umane e professionali”.