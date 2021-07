Europei, oggi Italia-Spagna, sfida immancabile dal 2008

Questa sera al Wembley Stadium di Londra, Italia e Spagna si contenderanno un posto nella finalissima degli Europei 2020. Quella tra gli Azzurri e le Furie Rosse è una sfida divenuta ormai un appuntamento fisso del torneo, dato che fin dall’edizione del 2008 le due nazionali si sono sempre affrontate, con addirittura un doppio incrocio nel 2012.

Il primo incontro avvenne a Vienna, nei quarti di finale di Euro 2008: il 22 giugno la sfida terminò senza reti anche dopo i supplementari, ai rigori furono fatali gli errori dal dischetto di De Rossi e Di Natale per l’Italia. La Spagna vincerà infine l’Europeo.

A Euro 2012 italiani e spagnoli di fronte già nel primo incontro della fase a gironi: a Gdansk il 10 giugno terminò ancora in parità, Di Natale portò avanti gli azzurri, pareggio quasi immediato dei campioni d’Europa e del Mondo con Fabregas. Dopo il primo match, le strade delle due nazionali si incrociarono nuovamente in finale: a Kiev il 1° luglio la Spagna vinse 4-0, reti di David Silva e Jordi Alba nel primo tempo; con l’Italia rimasta in dieci per aver finito le sostituzioni, Fernando Torres e Juan Mata nel finale resero impietoso il passivo per la nazionale di Prandelli.

A Euro 2016 arrivò, quasi inattesa, la rivincita dell’Italia di Conte: il 27 giugno a Saint-Denis, negli ottavi di finale, Giorgio Chiellini e Graziano Pellé firmarono il 2-0 che eliminò i campioni in carica.