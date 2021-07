Europei, Italia alla 6^ semifinale su 11 partecipazioni: il bilancio

Quella contro la Spagna in programma stasera al Wembley Stadium di Londra sarà per l’Italia la sesta semifinale agli Europei, su un totale di undici partecipazioni della nazionale Azzurra alle fasi finali del torneo. Il bilancio è favorevole: per tre volte l’Italia è approdata in finale, in alcuni casi in modo anche rocambolesco; due invece le eliminazioni ma una sola effettiva sconfitta.

Nel 1968, nella terza edizione degli Europei, il torneo si svolse proprio in Italia e la nazionale di Valcareggi si aggiudicò la semifinale contro l’Unione Sovietica grazie alla celeberrima monetina: finita senza reti la sfida anche dopo i supplementari, non esistendo ancora i calci di rigore, la finalista venne designata con il lancio della moneta, che premiò Facchetti e compagni, laureatisi poi campioni attraverso la finale giocata due volte contro la Jugoslavia.

Nel 1980 ancora una nuova edizione giocata in Italia e per la prima volta partecipano otto nazionali. In questo caso, gli Azzurri non giocarono una vera e propria semifinale, dato che il regolamento condusse alla finalissima le prime classificate dei due gironi, ovvero Germania Ovest e Belgio, mentre le seconde giocarono la finale di consolazione, che l’Italia perse ai rigori contro la Cecoslovacchia.

1988, l’Italia esce sconfitta dalla sfida di Stoccarda contro l’Unione Sovietica per 2-0: sarà l’unica nonché l’ultima semifinale degli Europei persa dagli Azzurri.

Del 2000 fu la strepitosa impresa contro l’Olanda padrona di casa: in dieci per gran parte del match, Toldo parò un rigore a De Boer, poi un altro penalty olandese sbatté contro il palo. Il portiere dell’Italia si rivelò poi decisivo anche ai calci di rigore, proiettando gli Azzurri all’amarissima finale contro la Francia.

Nel 2012 altro approdo in semifinale e altro passaggio del turno, contro un avversario che l’Italia, al penultimo atto di qualsiasi torneo, riesce sempre a battere: la Germania. Protagonista è Balotelli che sigla una doppietta da campione; nel finale i tedeschi accorciano con Ozil su rigore ma è tardi. Italia in finale contro la Spagna.