Calciomercato Reggina, in arrivo l’esperto Vasco Regini

È praticamente fatta per l’arrivo in amaranto di Vasco Regini. Il 30enne difensore, da poco svincolatosi dalla Sampdoria, firmerà un biennale con la Reggina così come riporta l’edizione odierna della Gazzetta del Sud. Per domani a pranzo è previsto l’incontro tra lo staff del calciatore e il direttore sportivo Massimo Taibi il quale ha già annunciato la chiusura dell’accordo. Oggi, intanto, potrebbe esserci la firma del centrocampista Karim Laribi che potrebbe diventare ufficialmente un calciatore amaranto.