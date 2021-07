Sarà ancora Italia-Spagna: cosa aspettarsi da questa sfida guardando i precedenti

Euro 2020 era una delle manifestazioni sportive più attese dopo il lungo periodo di lockdown legato alla pandemia. Anche gli appassionati di scommesse che stanno puntando su tutti i casino online non vedevano l’ora di poter finalmente tornare a riassaporare le emozioni e la tensione che caratterizzano tornei di questa importanza e portata.

La volontà di dominare in campo, imponendo il proprio possesso di palla contro una squadra che ne ha fatto, nel corso degli ultimi anni, una vera e propria caratteristica fondante. La Spagna è maestra quando si tratta di palleggiare e, fino a poco tempo fa, il centrocampo degli iberici era una ragnatela talmente fitta da perdersi la testa, ora però, pare le cose siano decisamente cambiate.

Dagli anni Novanta ad oggi

Il Mondiale 1994 è sicuramente una di quelle competizioni che ha lasciato il segno nella storia del calcio azzurra. I quarti di finale contro la Spagna furono una di quelle partite che gli azzurri giocarono con la solita determinazione e sacrificio che ha sempre contraddistinto il nostro calcio e il risultato fu premiante.

Gli azzurri di coach Sacchi, infatti, si imposero con il punteggio di 2-1, grazie alle reti di Dino e Roberto Baggio. Sessant’anni dopo, Italia e Spagna si sono trovate di fronte ancora una volta ai quarti di finale e, in questo caso, lo scontro diretto permise ancora una volta agli azzurri di avere la meglio.

Come volevasi dimostrare, anche nel 2008, all’Europeo, Italia – Spagna è stata una partita da batticuore. Anche in questo caso, ai quarti di finale. Sembra quasi uno scherzo del destino, eppure gli iberici ebbero la meglio dopo un pareggio a reti inviolate che durò sia nei tempi regolamentari che ai supplementari. Ai calci di rigore furono decisivi, in negativo purtroppo, gli errori di De Rossi e Di Natale. In quell’anno, la Spagna riuscì a vincere il torneo, battendo in finale la Germania.

Nel 2012, sempre agli Europei, Italia e Spagna si sfidano nella fase a gironi. Anche in questo caso, è il segno x a dominare per tutto il match. Grande equilibrio, nella prima gara del girone. Gli azzurri passarono in vantaggio grazie a una bellissima rete di Di Natale, per poi venire riacciuffati da un gol di Fabregas.

Un percorso, quello nel 2012, che vide gli azzurri di Prandelli incontrare ancora una volta la Spagna, proprio nell’atto conclusivo. Purtroppo per l’Italia, quello fu un match a senso unico, in cui mancò del tutto equilibrio visto nella fase a gironi. Le Furie Rosse si riconfermarono campioni d’Europa, facendo doppietta grazie ad una prestazione sontuosa, dominando in lungo e in largo gli azzurri. Quel match finì 4-0 per la Spagna, con i gol firmati da David Silva, Jordi Alba, Fernando Torres e Mata.

Il bilancio e l’ultimo scontro

In generale, non comprendendo i rigori, il bilancio è saldamente a favore degli azzurri, con 4 vittorie, e 6 pareggi, a fronte di due soli match vinti da parte degli iberici. Il problema principale è legato al fatto che due di quei sei pareggi sono poi terminati con una vittoria della Spagna ai calci di rigore.

Agli Europei, il bilancio, comprendendo questa volta anche i rigori, è decisamente in pareggio, dato che l’Italia ha avuto la meglio in due occasioni, mentre la Spagna ha passato il turno o vinto in altre due partite, mentre i pareggi sono due.

L’ultima sfida tra le due Nazionali è quella che ha visto l’Italia soccombere 3-0 nelle qualificazioni ai Mondiali 2018, durante la fase a gironi. Era il settembre 2017 e le Furie Rosse dominarono in lungo e in largo contro quegli azzurri, grazie alla doppietta di Isco e al gol di Morata.