Ex Reggina, Emiliano Bonazzoli torna a Reggio Calabria: l’evento a firma UniReggio

Quando si parla di attaccanti che hanno vestito la maglia amaranto, tra i tanti, il nome di Emiliano Bonazzoli non può passato inosservato. Centottantuno presenze, 45 reti ed un legame molto forte con la città di Reggio Calabria, nato nelle quattro stagioni vissute alla Reggina e rimasto intatto a distanza di diversi anni. Il bomber di Asola, che nella passata stagione ha ricoperto il ruolo di collaboratore tecnico nel Renate di Aimo Diana, è pronto a far ritorno in riva allo Stretto, ma nelle vesti di testimonial di un’iniziativa. Ad organizzarla è il Consorzio Universitario Metropolitano UniReggio, che ne ha dato l’annuncio nelle ultime ore. Di seguito, il messaggio divulgato a mezzo social da quest’ultimo:

La “sua” città aspetta il bomber Emiliano BONAZZOLI che il 16 luglio ore 10.30 scenderà in campo presso la Sala Biblioteca di Palazzo Alvaro. L’iniziativa culturale di UniReggio avrà il patrocinio della Città Metropolitana di Reggio Calabria, del Consiglio Regionale della Calabria, del CONI Comitato Regionale Calabria con l’obiettivo di rilanciare l’immagine della nostra Città Metropolitana nell’intero Mezzogiorno d’Italia attraverso un progetto didattico-formativo. Il bomber Bonazzoli, molto legato alla maglia amaranto, sarà testimonial dell’evento.

Qui di seguito il videomessaggio di Emiliano Bonazzoli alla città.