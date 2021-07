Europei, Italia-Spagna sarà diretta (per la seconda volta) dal tedesco Brych

La semifinale degli Europei 2020 Italia-Spagna, in programma domani sera al Wembley Stadium di Londra, sarà diretta dal tedesco Felix Brych, un fischietto esperto che ha già arbitrato ben quattro partite in questo torneo.

Dopo aver diretto nella fase a gironi le sfide Olanda-Ucraina e Finlandia-Belgio, Brych è stato in seguito designato per Belgio-Portogallo negli ottavi di finale e per Ucraina-Inghilterra nei quarti. Un vero e proprio stakanovista che arbitrerà Italia-Spagna per la seconda volta nella sua carriera.

Il precedente match risale al 6 ottobre del 2016 nel girone di qualificazione ai Mondiali 2018: allo Juventus Stadium di Torino la partita finì 1-1 con il vantaggio spagnolo di Vitolo al 55′ e il pareggio di De Rossi dal dischetto all’82’. Complessivamente sono cinque i precedenti di Brych con la nazionale italiana, che con lui è imbattuta: 3 vittorie, contro Slovenia e Norvegia in due diverse qualificazioni agli Europei e contro l’Olanda nell’ultima edizione della Nations League; 2 pareggi, ovvero il già citato incontro con la Spagna e un’amichevole contro l’Inghilterra. Due soli i precedenti con gli spagnoli e altrettanti pareggi: contro Italia e Francia.