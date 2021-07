Calciomercato serie B, colpo Brescia: arriva l’attaccante Bajić

Nel calciomercato di serie B iniziano ad arrivare le prime ufficialità in vista della prossima stagione. Il Como ha annunciato l’acquisto del giovane laterale difensivo cipriota Nikolas Ioannou che arriva in prestito dal Nottingham Forest. Gran colpo del Brescia che mette a disposizione del tecnico Inzaghi l’attaccante Riad Bajić, in prestito dall’Udinese. L’attaccante di Sarajevo, classe 1994, nella passata stagione ha vestito la maglia dell’Ascoli con cui ha realizzato 12 gol in 34 presenze. Il Pordenone ha ufficializzato l’acquisto del difensore classe 1998 Matteo Perri. La Ternana per rinforzare l’attacco punta il calciatore del Parma Mattia Sprocati, mentre il Perugia ha chiesto alla Sampdoria il prestito del portiere Falcone, reduce dall’ottima stagione a Cosenza. Sempre gli umbri cercano il difensore Varone (Reggiana), ma l’Alessandria sembra in vantaggio.