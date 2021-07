Calciomercato Reggina, il Palermo su Garufo

Il futuro di Desiderio Garufo, in uscita dalla Reggina, potrebbe essere nella sua Sicilia. Secondo quanto riporta la Gazzetta del Sud, il pressing dei rosanero sull’esterno destro reduce dalla stagione a Catanzaro, si è fatto più incisivo in questi giorni. Il Palermo vuole affondare il colpo Garufo per il prossimo campionato di serie C.