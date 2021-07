Europei, classifica marcatori: Schick aggancia Ronaldo, avanza Kane

Aggancio in vetta alla classifica dei marcatori degli Europei 2020, dopo i quarti di finale. Patrik Schick segna il suo quinto gol raggiungendo Ronaldo ma la sua rete non basta alla Repubblica Ceca che va fuori; per l’ex attaccante di Sampdoria e Roma c’è quindi la possibilità di vincere il titolo di Re dei Bomber del torneo in compagnia del campione portoghese. Si ferma a quota 4 la corsa di Lukaku, il suo rigore contro l’Italia non basta al Belgio. Irrompe nella corsa al titolo Harry Kane: il capitano dell’Inghilterra, a secco nella fase a gironi, trascina i suoi in semifinale raggiungendo a 3 reti il compagno Sterling; entrambi possono nutrire ambizioni di vittoria. Ambizioni che potrebbe avere anche un calciatore a sorpresa quale Kasper Dolberg: l’attaccante del Nizza è arrivato a 3 gol con la sua Danimarca, che nella final four proverà a riscrivere la storia ancora una volta.

Tra i marcatori dell’Italia, Insigne raggiunge a 2 reti Immobile, Locatelli e Pessina; prima rete per Barella, a quota 1 con Chiesa.

CLASSIFICA MARCATORI DOPO I QUARTI DI FINALE

5 gol: Ronaldo (Portogallo), Schick (Repubblica Ceca)

4 gol: Lukaku (Belgio), Benzema (Francia), Forsberg (Svezia)

3 gol: Dolberg (Danimarca), Kane, Sterling (Inghilterra), Wijnaldum (Olanda), Lewandowski (Polonia), Seferovic, Shaqiri (Svizzera)

2 gol: Immobile, Insigne, Locatelli, Pessina (Italia) + 12 calciatori

1 gol: Barella, Chiesa (Italia) + 48 calciatori

Autogol: 10