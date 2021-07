Calciomercato Reggina, quattro squadre su Rolando

In uscita dalla Reggina c’è Gabriele Rolando, esterno destro protagonista della cavalcata culminata con la promozione in B. Reduce dall’esperienza al Bari, il futuro di Rolando sembra lontano dall’amaranto. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta del Sud sarebbero quattro le società interessate al calciatore: Alessandria e Ascoli in serie B, Pescara e Catanzaro in C. Possibili novità a breve.