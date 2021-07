Serie D, i recuperi della 34^ giornata: l’ACR Messina torna in Serie C

Dopo un lunghissimo cammino, giunge a compimento il Girone I di Serie D con la disputa dei quattro recuperi della 34^ giornata. Dopo i recuperi di mercoledì, restava un solo verdetto ancora da definire, ovvero la squadra promossa in Serie C. Alla fine a prevalere è stato l’ACR Messina che vincendo in casa del Città di Sant’Agata, ha legittimato un primato tenuto in pugno per gran parte della stagione; 3-1 il risultato, di Bollino, Sabatino e Arcidiacono i gol della festa. Ma per un Messina che festeggia, un altro resta a guardare e dovrà tornare in campo per i playoff: l’FC chiude la regular season travolgendo con rabbia il Roccella per 7-1 chiudendo a due punti dall’ACR; gli amaranto salutano la Serie D dopo sette stagioni incassando altrettanti gol negli ultimi 90′, l’unica rete segnata a Messina è di Samake, uno dei gioielli della squadra di Galati. Aveva già acquisito la salvezza mercoledì la Cittanovese ma la compagine pianigiana chiude con un altro successo, battendo 2-1 il Santa Maria del Cilento con un’altra doppietta di Alessio Viola. Sconfitta indolore per il Rende, che già salvo anch’esso da mercoledì. cade in casa del Marina di Ragusa già retrocesso.

Recuperi della 34^ giornata

Città di Sant’Agata-ACR Messina 1-3

Cittanovese-Santa Maria del Cilento 2-1

Marina di Ragusa-Rende 3-1

FC Messina-Roccella 7-1

CLASSIFICA FINALE

74 ACR MESSINA

72 FC Messina

66 Gelbison

58 San Luca

57 Acireale

52 Dattilo

49 Rotonda

45 Santa Maria del Cilento

45 Biancavilla (-1)

43 Licata

41 Castrovillari

39 Cittanovese

39 Paternò

36 Troina

36 Città di Sant’Agata

34 Rende

33 Marina di Ragusa

20 Roccella

ACR MESSINA in Serie C

FC Messina, Gelbison, San Luca e Acireale ai playoff

Marina di Ragusa e Roccella in Eccellenza