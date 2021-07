Serie D, da mercoledì via ai playoff: torna in campo il San Luca

Chiusa finalmente con gli ultimi recuperi la stagione regolare del Girone I di Serie D, l’annata 2020/2021 avrà il suo epilogo definitivo sabato prossimo, il 10 luglio, con la finale playoff; prima di questo ultimo atto, mercoledì 7 si giocheranno le due semifinali.

Tra le squadre che attendono da un paio di settimane di giocare questa coda della stagione c’è il San Luca che ha terminato il suo primo, storico campionato di Serie D con un prestigioso quarto posto. Le ultime fatiche per la squadra di Ciccio Cozza partiranno mercoledì da Vallo della Lucania contro la Gelbison che fino a poche gare dalla fine viaggiava minacciosa a distanza ravvicinata dalle due squadre di Messina in lotta per il primo posto. Un avversario forte da affrontare in gara secca e con un solo risultato a propria disposizione: la vittoria.

In casa della Gelbison, Cozza aveva già vinto alla guida del Reggio Calabria nel dicembre 2015: un 2-0 firmato da De Bode e Zampaglione. Con il San Luca invece era arrivata qualche mese fa una sconfitta di misura, in una sfida decisa da un altro ex amaranto quale Sparacello.

In caso di successo mercoledì, Carbone e compagni torneranno in campo sabato prossimo contro la vincente di FC Messina-Acireale.