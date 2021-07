Serie B, Ufficiale: Clotet nuovo allenatore della Spal

“S.P.A.L. srl comunica che Josep Clotet Ruiz è il nuovo responsabile della prima squadra SPAL. Il neo tecnico biancazzurro ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2022. Lo staff tecnico sarà composto dall’allenatore in seconda Francisco Javier Bernal Garcia, dai collaboratori tecnici José Alberto Escobar Fornier e Fabrizio Franceschetti e dal preparatore dei portieri Cristiano Scalabrelli, mentre la parte atletica sarà curata dal preparatore Emanuele Tononi e da Carlo Voltolini.

Josep Clotet Ruiz sarà presentato ufficialmente alla stampa martedì 6 luglio.

Nato ad Ingualada, vicino a Barcellona in Spagna, il 28 aprile 1977, ha iniziato la carriera di allenatore nel 2001 alla guida del Cornellà sempre a Barcellona prima di entrare nel Settore Giovanile dell’Espanyol con cui diviene campione di Spagna Under-18, risultato che gli vale la panchina dell’Espanyol B nel 2008-2009. A fine 2010 inizia la sua avventura scandinava, prima con gli svedesi dell’Halmstad e poi nell’ottobre 2011 nello staff tecnico della formazione norvegese del Viking. Dopo essere ritornato in Spagna al Malaga B, nel novembre 2013 entra come consulente del vivaio allo Swansea City, passando l’anno successivo secondo allenatore. La sua carriera prosegue in Inghilterra al Leeds United come vice allenatore, poi all’Oxford United nel 2017 come primo allenatore e infine al Birmingham City per due stagioni, la seconda delle quali come primo allenatore nel 2019. Nel febbraio scorso, assume la guida tecnica del Brescia Calcio fino al termine della stagione”.

