Europei, Inghilterra in semifinale, travolta l’Ucraina nella ripresa

Ci ha provato l’Ucraina di Shevchenko, ma alla fine la qualità dell’Inghilterra è venuta fuori nella ripresa, aggiudicandosi in goleada il quarto di finale giocato all’Olimpico di Roma; la nazionale di Southgate giocherà di fronte al proprio pubblico la final four degli Europei.

Guizzo a freddo di Kane che batte in uscita il portiere ucraino; nonostante la partita subito in salita, la nazionale gialloblù resta in partita provando a costruire opportunità per pareggiare, anche attraverso un cambio tattico nel corso della prima frazione operata da Shevchenko. Nella ripresa, l’Ucraina vorrebbe provare a giocarsi le sue chance per riequilibrare le sorti del match, ma è il tempo a mancare: dopo meno di un minuto, la punizione di Shaw trova la testa di Maguire che firma il raddoppio. Gli ucraini accusano il colpo e l’Inghilterra ne approfitta mostrando tutte le sue qualità: al 50′ Shaw dalla sinistra trova Kane nel cuore dell’area, il capitano inglese schiaccia il pallone di potenza firmando la sua doppietta; al 63′ corner di Mount e ancora un colpo di testa si rivela risolutivo con la girata vincente di Henderson. Finale di partita senza sussulti con l’Inghilterra a gestire e l’Ucraina che bada a non subire ulteriori marcature. Mercoledì 7 al Wembley Stadium gli inglesi affronteranno la sorprendente Danimarca in una semifinale dal pronostico tutt’altro che scontato.

Roma – Ucraina-Inghilterra 0-4 (4′ Kane, 46′ Maguire, 50′ Kane, 63′ Henderson)