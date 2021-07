Europei, Top&Flop di Belgio-Italia: Insigne tarantolato, Jorginho “da Oscar”

Impresa dell’Italia a Monaco di Baviera nei quarti di finale degli Europei: la nazionale di Mancini piega il fortissimo Belgio per 2-1, soffrendo nel finale ma riuscendo infine a conquistare la final four di Wembley. I Top&Flop di Belgio-Italia per RNP.

TOP

Lorenzo Insigne – Nel vivo del gioco per tutto il tempo in cui resta in campo, segna un gol capolavoro con uno dei suoi colpi preferiti, una magia che porta l’Italia sul doppio vantaggio; spina nel fianco costante per il diretto avversario, grazie alle sovrapposizioni di Spinazzola nella ripresa riesce a costruire un paio di opportunità che potrebbero valere il terzo gol. Semplicemente tarantolato.

Jorginho – Partita fantastica per il regista azzurro, che per lunghi tratti domina a centrocampo grazie al fraseggio disarmante messo in atto con Verratti e Insigne. Fondamentale nel gioco di copertura su Lukaku soprattutto nel primo tempo, nel finale del match si erge davanti alla difesa compiendo almeno tre interventi puliti e decisivi sulle incursioni avversarie.

Leonardo Spinazzola – Le sue lacrime mentre lascia il campo in barella fanno male. Dopo una prima parte trascorsa soprattutto nel guardare le spalle di Insigne e coprire sugli inserimenti di Meunier, cresce insieme a tutta la nazionale iniziando a percorrere come suo solito la corsia mancina a grandi falcate. Nella ripresa in particolare la sua spinta è costante e fatta con intelligenza; sfiora la rete su imbeccata di Insigne. Salva un gol praticamente fatto immolandosi su un tocco a porta vuota di Lukaku. Davvero non ci voleva il suo infortunio.

Kevin De Bruyne – Insieme al giovane Doku, sicuramente il migliore del Belgio, l’unico a giocare sempre con la lucidità giusta cercando la soluzione migliore, sia per innescare i compagni che per cercare il gol personale. La difesa italiana si rivela un osso molto duro da mordere per le punte di Martinez, dai piedi di De Bruyne arrivano minacce sventate da Donnarumma e compagni; arretrato a centrocampo, fino alla fine, l’assalto finale dei Diavoli Rossi vede la sua regia illuminata, ma pare predicare nel deserto.

FLOP

Ciro Immobile – Qualche giorno fa aveva dichiarato che rinuncerebbe a far gol in cambio della vittoria degli Europei. Contro il Belgio pare quasi smentirsi. Si intestardisce fino a diventare irritante, cercando soluzioni personali anche in situazioni improbabili, mentre compagni molto meglio piazzati reclamano il pallone. Insiste senza esito a tal punto da innervosirsi e sbagliare anche i controlli più semplici, cosa non da lui. Contro la Spagna servirà l’Immobile che tutti conosciamo.

Toby Alderweireld – Serata da incubo per il difensore belga che si trova di fronte un Insigne inarrestabile. E se l’attaccante italiano riceve costante il supporto di Spinazzola o Verratti, Alderweireld spesso viene lasciato solo da Meunier che solamente in poche circostanze si rivela utile in copertura.