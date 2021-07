Europei, Mancini dopo Belgio-Italia: “Vittoria meritata, abbiamo dato tutto”

Esulta l’Italia per una vittoria sofferta dal sapore dell’impresa contro il Belgio: sarà semifinale contro la Spagna. Al termine del match di Monaco di Baviera, il C.T. azzurro Roberto Mancini è intervenuto ai microfoni della Rai.

“Abbiamo meritato di vincere, i ragazzi sono stati straordinari nel gioco, abbiamo sofferto negli ultimi 10′ ma è chiaro, eravamo molto stanchi; potevamo fare qualche gol in più. All’inizio la partita era abbastanza aperta, eravamo entrambi freschi, ci sono state azioni ma non abbiamo sofferto; alla fine invece sì che c’è stata sofferenza, loro buttavano i palloni e noi ci siamo difesi, questo ci stava perché avevamo davvero speso tanto. Non avevamo un risultato minimo all’inizio, siamo partiti per cercare di fare il massimo; la strada è ancora lunga, mancano due partite, vedremo cosa accadrà. La Spagna? Per adesso godiamoci la vittoria, poi ci penseremo. Complimenti ai ragazzi che sono stati bravissimi.”