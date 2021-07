Eccellenza: Bovalinese, a rischio la partecipazione al prossimo campionato

Ultime News

“Reggina 1914 esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Giuliano Zoratti, tecnico dello storico ritorno in Serie B avvenuto nella stagione 94/95. Alla famiglia di mister Zoratti giunga il nostro abbraccio e la...

Giovanili Amaranto

Aria di cambiamenti. Oltre ai lavori in corso in ottica prima squadra, in casa Reggina sono giorni importanti anche per quanto riguarda il settore giovanile, dal quale la società amaranto si aspetta molto in chiave futura. Dopo...