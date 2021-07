Serie B, al via la stagione 2021/22: date e squadre partecipanti

Al via la stagione sportiva 2021/22: quando inizia e quando finisce il campionato in Serie B e l'elenco di tutte le squadre partecipanti

Parte ufficialmente oggi la stagione sportiva 2021/22 per tutti i club calcistici, compresi i venti della nostra Serie B. Giornata sempre diversa dalle altre per i comparti organizzativi delle società di calcio, al lavoro per preparare ed accogliere la nuova stagione.

Le date della stagione 2021/22

Il nastro di partenza del campionato cadetto sarà tagliato venerdì 20 agosto in occasione della gara di anticipo, alla quale seguirà il resto del programma nella giornata di sabato 21. Come da tradizione si giocherà nel boxing day (26 dicembre) ed anche il 29 dicembre, mentre la sosta invernale è prevista per il periodo che va dal 30 dicembre al 14 gennaio (le squadre osserveranno regolarmente la ‘pausa Nazionali’). La regular season si concluderà il 6 maggio.

Le 20 squadre partecipanti

Quattro new entry dalla Serie C, tre dalla Serie A ed una supremazia geografica che risponde alla regione Lombardia, in testa con quattro squadre a rappresentarla. Di seguito, tutte le 20 cadette sulla griglia di partenza:

Alessandria, Ascoli, Benevento, Brescia, Chievo Verona, Cittadella, Como, Cremonese, Crotone, Frosinone, Lecce, Monza, Parma, Perugia, Pisa, Pordenone, Reggina, Spal, Ternana, Vicenza.