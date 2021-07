ReggioNelPallone, dopo 11 anni Ferdinando Ielasi lascia la Direzione

Dopo 11 anni da protagonista in cui ha prima fondato e poi guidato Reggio Nel Pallone verso traguardi sempre più prestigiosi, Ferdinando Ielasi lascia la carica di Direttore Responsabile della nostra testata giornalistica. Tanti i successi da lui collezionati alla direzione di RNP, arrivati sin dal marzo 2010, data del debutto online. Successi certificati dai numeri, ma dettati in primis dai riscontri positivi e dall’apprezzamento dei lettori che, grazie alla sua sapiente direzione, hanno sempre trovato professionalità e affidabilità nei nostri contenuti.

Per nuovi e prestigiosi incarichi professionali, Ferdinando Ielasi saluta la grande famiglia di RNP, alla quale resterà sempre legato da profondi sentimenti di affetto e amicizia. Sentimenti reciproci che albergano in ogni componente della nostra Redazione certa che le sue qualità umane e professionali contraddistingueranno la sua nuova avventura professionale, così come successo nel corso della sua lunga carriera giornalistica.

Tutti noi di RNP rivolgiamo a Ferdinando un infinito ringraziamento per quanto costruito in questi anni, oltre ad un sincero augurio per il prosieguo della sua attività lavorativa. Nelle prossime settimane, in attesa di compiere tutti i passaggi burocratici previsti, verrà reso noto il nome del nuovo Direttore Responsabile di Reggio Nel Pallone.

Ad maiora Ferdinando, avanti RNP!