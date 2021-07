Reggina, novità anche nel settore giovanile: è addio tra Falsini e la Primavera

Aria di cambiamenti. Oltre ai lavori in corso in ottica prima squadra, in casa Reggina sono giorni importanti anche per quanto riguarda il settore giovanile, dal quale la società amaranto si aspetta molto in chiave futura. Dopo una stagione difficile alle spalle, il suddetto comparto è pronto a voltare pagina ed iniziare la nuova stagione, che si preannuncia ricca di novità.

Dai ragazzi in forza nelle compagini giovanili (saranno diversi i cambiamenti all’orizzonte tra entrate e uscite) alle nuove figure nelle rispettive aree tecniche, la stagione 2021/22 inizierà con qualche volto differente rispetto alla passata stagione. A guidare la compagine Primavera, ad esempio, non sarà più Gianluca Falsini, tornato in riva allo Stretto la scorsa estate in seguito all’offerta della panchina amaranto. La sua squadra è riuscita ad andare avanti tra mille difficoltà, chiudendo il campionato al penultimo posto del proprio girone.

Ad oggi, il candidato numero uno per prendere il suo posto risponde al nome di Francesco Ferraro, tecnico della compagine U17, per la quale, a questo punto, si opterà per un nuovo allenatore. Altri cambiamenti, salvo ribaltoni, dovrebbero riguardare anche altri tasselli dell’organigramma, il quale sarà comunicato prossimamente dal club amaranto.