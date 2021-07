Europei, verso Italia-Belgio: la probabile formazione azzurra

Ultime News

Aria di cambiamenti. Oltre ai lavori in corso in ottica prima squadra, in casa Reggina sono giorni importanti anche per quanto riguarda il settore giovanile, dal quale la società amaranto si aspetta molto in chiave futura. Dopo...

Mondo Sport

01/07/2021 | A cura di Domenico Geria

La passione per il calcio, l’amore per questo sport, è generazionale, si trasmette di padre in figlio, come in una staffetta avviene il passaggio di testimone. Cambiano i tempi ma non mutano le regole non scritte che...