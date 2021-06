Mercato Serie B, il Monza sogna il colpo Ribery

Effetto pandemia a parte, si preannuncia un’altra sessione estiva di calciomercato infuocata per quanto concerne le squadre della Serie B italiana, già iniziata con gli arrivi di Gianluigi Buffon e Franco Vazquez al Parma. Oltre alla compagine emiliana, un’altra squadra che tenterà il salto di categoria e opterà a rinforzi di spessore sarà il Monza del duo Berlusconi-Galliani. E in tal senso, il club brianzolo avrebbe in mente un altro grande colpo di mercato (fattibilità a parte).

Come riporta il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio, i biancorossi avrebbero messo nel mirino Franck Ribery, il quale non rinnoverà il proprio contratto con la Fiorentina. Seppur l’intenzione del francese sarebbe quella di restare nella massima serie italiana, il Monza starebbe facendo forti pressioni su di lui per convincerlo a scendere in Serie B e provare a conquistare la Serie A da protagonista. Tutto dipenderà dalle volontà del 38enne.