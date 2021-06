I grandi anni di Reggio in Serie A

Il calcio in Calabria è lo sport più diffuso, così come in tutta Europa. Questa regione, tuttavia, vanta sia una nutrita tradizione di grandi calciatori sia alcuni club che hanno militato per anni in Serie A, il massimo campionato nazionale. Da questo punto di vista, sebbene negli ultimi anni sia stato il Crotone la principale realtà calabrese, nei primi anni 2000 è stata la Reggina a fare la voce grossa in quanto rappresentante della Calabria. Promossa in Serie A per la prima volta nella sua storia nella stagione 1998-99, la squadra amaranto ha da quel momento in poi militato per varie annate nel massimo campionato italiano, nonostante poi una crisi economica e di risultati l’abbia portata prima in serie D, poi alla risalita fino all’attuale ed immediate ritorno nel campionato di serie B.

Quella squadra che finì quarta in Serie B, ottenendo così la tanto agognata promozione, era composta da una serie di calciatori solidi e determinati come i vari Orlandoni, Giacchetta, Poli e Francesco Cozza La squadra presieduta allora dallo storico dirigente Lillo Foti, si presentò ai blocchi di partenza del campionato di Serie A con una rosa ringiovanita e piene di belle speranze, su tutte un attaccante della Sierra Leone di nome Mohammed Kallon. Di proprietà dell’Inter, squadra attualmente con più opzioni di vincere il prossimo campionato italiano secondo le quote sul calcio disponibili in questo momento online, l’attaccante africano realizzò una splendida stagione andando in rete in ben 11 occasioni e spiccando come uno dei giocatori più importanti della squadra allora allenata dal sapiente Franco Colomba. Insieme a lui, tuttavia, vi erano altri prospetti interessanti, per non dire fenomenali. Il primo tra tutti era senza dubbio Andrea Pirlo, che all’epoca ancora giocava trequartista. Arrivato a Reggio insieme al suo amico e compaesano Roberto Baronio, che giocava da mediano metodista, il talento bresciano fece comprendere a tutti di che pasta fosse fatto grazie a una serie di giocate di qualità che ne confermavano la classe domenica dopo domenica. Quella squadra che riuscì ad arrivare al dodicesimo posto in campionato, alla sua prima apparizione nella massima serie, è infatti ancora oggi ricordata come la Reggina di Pirlo e Baronio, due fenomeni che dopo avrebbero avuto una carriera folgorante, specialmente il primo.

Tuttavia, quella stagione non sarebbe stata la più importante di tutte nella storia della Reggina. Sebbene la squadra amaranto si sarebbe stabilizzata nel massimo campionato italiano a partire da quel momento, la vera impresa sarebbe arrivata alcuni anni dopo. In seguito al terremoto di Calciopoli, che fece tremare l’establishment del calcio italiano, la Reggina fu una delle squadre squalificate dalla commissione della giustizia sportiva. Inizialmente condannata a una penalizzazione di 15 punti, poi ridotti a 11 nel dicembre del 2006, la Reggina della stagione 2006-07 dovette scalare una montagna molto impervia per riuscire a salvarsi. Il tecnico di allora, il rampante Walter Mazzarri, non si perse d’animo e puntò tutto sul suo 3-5-2 ordinato e pragmatico e sulla sua grinta per infondere fiducia ai propri calciatori. Con Nicola Amoruso e Rolando Bianchi in attacco a trascinare una squadra nella quale c’era ancora il granitico Aronica, uno degli idoli della Reggio calcistica, quella Reggina riuscì ad andare oltre la penalizzazione, realizzando sul campo ben 51 punti, i quali con la riduzione arrivarono a 40. In quel modo la squadra di Mazzarri ottenne il 14esimo posto in classifica, il che significò la salvezza a fine campionato. Quella stagione, nella quale il valore della squadra sia dal punto di vista tecnico sia per quanto riguarda l’aspetto mentale, è ancora oggi nel cuore dei tifosi amaranto per il miracolo sportivo ottenuto.