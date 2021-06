Europei, classifica marcatori: Ronaldo primo ma eliminato, occhio a Schick

Il portoghese è in vetta ma ha già salutato il torneo; tra gli inseguitori ancora in gara, il ceco Schick è il più vicino, ma ci sono anche Lukaku, Sterling e Seferovic

Dopo gli ottavi di finale, la classifica marcatori degli Europei pone davanti a tutti ancora Cristiano Ronaldo, andato a segno 5 volte nel girone eliminatorio (con tre calci di rigore). L’eliminazione del Portogallo ad opera del Belgio non permetterà tuttavia all’attaccante della Juventus di difendere il primato maturato fin qui.

Alle sue spalle, con 4 reti realizzate, ci sono tre calciatori e due di questi, al pari di Ronaldo, hanno salutato il torneo negli ottavi: si tratta di Benzema, al quale non è bastato segnare una doppietta per portare la Francia ai quarti, e Forsberg, eliminato con la sua Svezia al 121′ dall’Ucraina. Ancora in corsa invece è Patrik Schick, centravanti della Repubblica Ceca che ha eliminato l’Olanda. Per l’ex attaccante di Sampdoria e Roma, attualmente in Germania con il Bayer Leverkusen, 4 reti segnate, 3 di queste nella fase a gironi con la splendida prodezza contro la Scozia, una staffilata da oltre cinquanta metri finita dritta in porta; l’ultimo gol è quello che ha messo il sigillo sulla vittoria ceca contro l’Olanda. Nei quarti di finale Schick dovrà vedersela con la Danimarca, che dopo il traumatico avvio di torneo, ha ingranato le marce alte e sogna di bissare l’impresa del 1992.

In corsa per il titolo di capocannoniere possono essere inseriti senza problemi anche i calciatori a quota 3 gol e ancora in corsa: il belga Lukaku, l’inglese Sterling e lo svizzero Seferovic. Eliminati invece Wijnaldum e Lewandowski. Tra gli italiani invece, i più prolifici finora sono stati Immobile, Locatelli e Pessina, a segno 2 volte a testa. Difficile poter pensare che, ad esempio, il bomber della Lazio, possa rientrare nella lotta per titolo di re dei cannonieri, ma il calcio riserva spesso sorprese ed un suo exploit di marcature già contro il Belgio sarebbe certamente molto gradito dai tifosi italiani.

CLASSIFICA MARCATORI DOPO GLI OTTAVI DI FINALE

5 gol: Ronaldo (Portogallo)

4 gol: Benzema (Francia), Schick (Repubblica Ceca), Forsberg (Svezia)

3 gol: Lukaku (Belgio), Sterling (Inghilterra), Wijnaldum (Olanda), Lewandowski (Polonia), Seferovic (Svizzera)

2 gol: Immobile, Locatelli, Pessina (Italia) + 14 calciatori

1 gol: Chiesa, Insigne (Italia) + 46 calciatori

Autogol: 9