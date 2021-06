Verso Belgio-Italia, Immobile: “Sentiamo il calore di un Paese intero a sostenerci”

Due gol in tre gare, ora la sfida contro il Belgio. Ciro Immobile, che proprio venerdì nei Quarti di finale degli Europei potrebbe tagliare il traguardo delle 50 presenze in azzurro, in conferenza stampa parla della gara che varrà l’accesso tra le prime quattro d’Europa. Queste alcune dichiarazioni di Immobile:

Il Belgio – “Rispetto a cinque anni fa i Diavoli Rossi hanno acquisito più personalità e sono più pronti per i grandi appuntamenti rispetto a quell’Europeo. Sono una squadra forte tecnicamente, da affrontare al massimo, che può contare su un giocatore eccezionale come Lukaku. L’attaccante dell’Inter ha una forza fisica devastante e il lavoro con Conte degli ultimi due anni l’ha aiutato e fatto migliorare ancora di più. Poi, da quello che raccontano i suoi compagni di squadra, è un bravo ragazzo e un grande lavoratore, e merita tutti gli elogi possibili. De Bruyne e Hazard? Due grandi calciatori, fondamentali per il loro gioco. Se non facessero parte della partita per via dei loro infortuni, sarebbe sicuramente un problema per loro, perché con le loro abilità sono capaci di spostare gli equilibri. Ma il Belgio rimane comunque una grande squadra anche senza di loro”.

Italia, l’obiettivo – “Vogliamo arrivare in fondo a questa competizione per cancellare quel brutto ricordo. Sentiamo tutto il calore di un Paese intero a sostenerci, tutto l’amore dei tifosi a spingerci”.

fonte: figc.it

foto: Maurizio Laganà