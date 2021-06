Serie D girone I, gli arbitri della 33^ giornata

Cinque gare in programma per la giornata di domani

Ancora recuperi in Serie D. Dieci squadre del girone I della massima serie dilettantistica scenderanno in campo mercoledì 30 giugno per recuperare la 33^ giornata di campionato. Di seguito, gli arbitri degli incontri:

ACR MESSINA-MARINA DI RAGUSA

Arbitro: Francesco Burlando di Genova

Assistenti: Luca Gibin di Chioggia e Ionut eusebiu Nechita di Lecco

LICATA-CITTA’ DI S.AGATA

Arbitro: Valerio Vogliacco di Bari

Assistenti: Alessandro Donati di Macerata e Filippo Pignatelli di Viareggio

PATERNO’-FC MESSINA

Arbitro: Fabio Rosario Luongo di Napoli

Assistenti: Mattia Roperto di Lamezia Terme e Ernesto Dell’Isola di Sapri

RENDE-BIANCAVILLA 1990

Arbitro: Giuseppe Romaniello di Napoli

Assistenti: Pasquale Minichiello di Ariano Irpino e Daniele De Chirico di Molfetta

TROINA-CITTANOVESE

Arbitro: Gianmarco Vailati di Crema

Assistenti: Gennaro Scafuri di Reggio Emilia e Francesco Pirola di Abbiategrasso