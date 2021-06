Serie B, colpaccio Parma: preso Franco Vázquez

Il Parma ha il suo numero 10. Gran colpo di mercato per il club emiliano presieduto da Krause, che nella serata odierna ha ufficializzato l’arrivo di Franco Vazquez, il quale ritorna in Italia dopo gli anni trascorsi a Palermo. Contratto fino al 2023 (con opzione di rinnovo al verificarsi di determinate condizioni) per ‘el Mudo’ Vazquez, arrivato a parametro zero dopo la fine dell’avventura in Spagna, al Siviglia, dove ha militato negli ultimi cinque anni. Il 32enne trequartista argentino riabbraccia la Serie B a distanza di sette anni (l’ultima in rosanero nella stagione 2013/14), il club crociato su regala un colpo di assoluto spessore per la categoria.

Credit Photo: Maurizio Laganà