Serie B, ufficiale: Cittadella-Venturato, fine di un’era

Sei anni di vittorie, traguardi, record e soddisfazioni, per una realtà partita in punta di piedi e trasformatasi in una certezza. Oggi, il Cittadella e Roberto Venturato si separano, sei anni dopo, scindendo un binomio che aveva deliziato la Serie B ed il calcio italiano da un lustro a questa parte. Un mix di idee e competenze, che hanno portato il tecnico italo-australiano a stupire di stagione in stagione, dove è riuscito ad abbinare i risultati e le prestazioni alla valorizzazione dei giovani, preferendo ‘coltivare e modellare in casa’ anziché optare per la spesa di cartellini esosi e spese folli.

Un campionato di Lega Pro vinto, poi sempre tra le prime sette classificate in Serie B ed una Serie A sfiorata ben due volte negli spareggi promozione (l’ultimo nella stagione attuale). Il Cittadella e Venturato si dicono addio. Di seguito, l’annuncio del club granata:

Le strade del Cittadella e di mister Roberto Venturato si dividono.

Dopo una pausa di riflessione, infatti, nella giornata di ieri il tecnico ha deciso di non continuare il suo percorso con il nostro Club.

Si chiude così dopo 270 partite e 6 stagioni l’avventura del mister trevigiano sulla panchina granata.

A Roberto i nostri migliori auguri per il prosieguo di carriera e un GRANDE GRAZIE per aver contribuito in modo determinante a portare così in alto i nostri colori!