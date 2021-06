Ex amaranto, Baiocco debutta in panchina: allenerà il Casa del Diavolo

Da Perugia a… Perugia. Ritorno in patria per l’ex amaranto Davide Baiocco che, appesi gli scarpini al chiodo nell’estate 2018, ha intrapreso l’esperienza da allenatore. L’ex, tra le altre, di Reggina, Juventus e Catania, è ufficialmente il nuovo tecnico del Casa del Diavolo, compagine che milita in Promozione umbra. Ventotto presenze in Serie A con la maglia amaranto nella stagione 2003/04 per l’ex centrocampista, che debutterà in panchina a pochi chilometri da casa.