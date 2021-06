Europei, dal Belgio: ”Dubbio Hazard in vista dell’Italia. De Bruyne…”

Quelli di Kevin De Bruyne ed Eden Hazard sono i principali interrogativi che riguardano il Belgio in vista della sfida di venerdì sera contro l’Italia, valida per i quarti di finale di Euro 2020. Usciti acciaccati dalla sfida con il Portogallo, i due talenti dei ‘Diavoli Rossi’ si sono sottoposti ai rispettivi esami strumentali, i quali hanno evidenziato una distorsione alla caviglia per il trequartista del Manchester City (esclusi strappi ai legamenti della caviglia) ed un problema al bicipite femorale per l’esterno del Real Madrid. E se per il primo sembri filtrare dell’ottimismo, per il secondo si viaggia con maggiore cautela.

“Kevin De Bruyne dovrebbe farcela, per Eden Hazard sarà cinquanta e cinquanta”, è il titolo che propone il giornale belga ‘Nieuwsblad’ in merito agli infortuni dei suddetti giocatori, tra i top player della nazionale del ct Martinez.