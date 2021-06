Calciomercato serie B: il Vicenza tenta il colpo Diaw, Spal su Asencio

La notizia più importante relativa al calciomercato di serie B arriva da Vicenza. Secondo quanto riporta Trivenetogoal.it, i veneti avrebbero ha superato la concorrenza di alcune squadre della cadetteria per assicurarsi le prestazioni di Davide Diaw, forte attaccante del Monza. Sul fronte attacco di seri B si muove anche il calciomercato della Spal che avrebbe offerto un contratto a Raul Asencio, attaccante seguito a più riprese dalla Reggina, Asencio ha giocato da febbraio in poi proprio con la Spal che vorrebbe riabbracciare l’attaccante (corteggiato anche in Spagna). Come riporta PicenoTime.it, l’Ascoli e il Bari hanno trovato l’accordo per il ritorno in bianconero dl laterale Tommaso D’Orazio. La Cremonese di Simone Giacchetta è scatenata: vicino l’arrivo del difensore Okoli dall’Atalanta.