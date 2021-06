Mercato Reggina, Mastour e Faty: a breve il summit che aprirà alla rescissione

Priorità alle uscite. Il diktat della Reggina resta invariato, con il ds Massimo Taibi che, oltre a rinforzare i reparti stabiliti, sta operando in modo tale da sfoltire la rosa e trovare una nuova sistemazione a coloro i quali non rientrano più nel progetto tecnico amaranto. Tra questi, figurano anche i centrocampisti Mastour e Faty, entrambi reduci (chi per un motivo e chi per un altro) da una stagione deludente e sul piede di partenza.

E quella da poco insediatasi, dovrebbe essere la settimana in cui si delineeranno le loro posizioni. A riportarlo è l’edizione odierna della Gazzetta del Sud, la quale annuncia come le situazioni dei due giocatori siano diverse l’una dall’altra. ”Entro mercoledì – si legge – è previsto un vertice con l’entourage di Hachim Mastour e Ricardo Faty. L’idea della Reggina resta quella di proporre una rescissione consensuale in entrambi i casi. Per l’ex Milan non dovrebbero esserci particolari problemi, mentre per il mediano franco-senegalese la situazione è ancora da decifrare, considerando un contratto in scadenza nel 2023”.