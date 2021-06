Serie D, mercoledì e sabato in campo il Girone I per gli ultimi verdetti

Dopo l’ennesima lunga pausa forzata, pare giunta finalmente l’ora di portare a termine una stagione infinita per la squadre del Girone I di Serie D. Rientrato l’allarme Covid al Marina di Ragusa, tra mercoledì 30 giugno e sabato 3 luglio si disputeranno le 9 partite che mancano all’appello per completare la regular season.

Mercoledì si giocheranno le 5 partite della 33^ giornata rinviate lo scorso 16 giugno: a distanza di due settimane riprenderà il duello al vertice tra le squadre messinesi, con l’ACR che ospiterà il Marina di Ragusa e l’FC, distante due lunghezze, di scena a Paternò. La sfida del “Franco Scoglio” che vedrà impegnato il club ragusano è tuttavia fondamentale anche per la lotta-salvezza: Cittanovese (a Troina), Rende (ospita il Biancavilla) e Città di Sant’Agata (a Licata) giocheranno la loro partita in attesa di notizie positive da Messina.

Sabato 3 luglio si disputeranno gli ultimi 4 incontri della 34^ giornata, andata in scena il 19 giugno: potrebbe rivelarsi scontro decisivo per la permanenza in D il match tra Marina di Ragusa e Rende, anche se molto dipenderà dai risultati di mercoledì. La Cittanovese riceverà il Santa Maria del Cilento, mentre potrebbe toccare ancora all’ACR Messina recitare il ruolo di arbitro della salvezza giocando in casa del Sant’Agata, mentre l’altro club messinese ospiterà il Roccella nella sua passerella finale in Serie D prima di rituffarsi in Eccellenza.

Con alcune combinazioni di risultati, i verdetti finali (promozione in C e seconda retrocessione in Eccellenza) potrebbero arrivare già mercoledì, rendendo la gare di sabato una semplice passerella. Nel frattempo, c’è chi attende la fine del campionato per poter tornare in campo nelle gare playoff: mercoledì 7 luglio il San Luca di Cozza sarà di scena a Vallo della Lucania contro la Gelbison, mentre l’Acireale sa già di dover giocare a Messina ma scoprirà contro quale avversaria al termine del duello per il primo posto. Finale playoff il 10 luglio.

Recuperi 33^ giornata (30/06/2021 ore 17)

Licata-Città di Sant’Agata

ACR Messina-Marina di Ragusa

Paternò-FC Messina

Rende-Biancavilla

Troina-Cittanovese

Recuperi 34^ giornata (03/07/2021 ore 17)

Cittanovese-Santa Maria del Cilento

Città di Sant’Agata-ACR Messina

Marina di Ragusa-Rende

FC Messina-Roccella

Date playoff: semifinali mercoledì 7 luglio; finale sabato 10 luglio.

Classifica

68 ACR Messina**

66 FC Messina**

66 Gelbison

58 San Luca

57 Acireale

52 Dattilo

49 Rotonda

45 Biancavilla (-1)*

45 Santa Maria del Cilento*

43 Licata*

41 Castrovillari

39 Paternò*

36 Troina*

33 Cittanovese**

33 Città di Sant’Agata**

31 Rende**

30 Marina di Ragusa**

20 Roccella*

*una partita in meno

**due partite in meno

Gelbison, San Luca e Acireale ai playoff; Roccella in Eccellenza

Dattilo, Rotonda e Castrovillari hanno già completato la loro stagione