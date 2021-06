Reggina, probabile ritiro a Sarnano dal 14 al 31 luglio

Manca ancora la comunicazione ufficiale della Reggina ma, con ogni probabilità, sarà il borgo di Sarnano (Macerata) ad ospitare il ritiro pre campionato della compagine di Aglietti. Lo si evince da quanto pubblicato oggi sul sito internet ufficiale della Lega serie B che approfondisce tutte le scelte delle 20 squadre di serie B per la prossima stagione.

“Il Trentino Alto-Adige è stata la meta più gettonata. Nello specifico, il Cittadella conferma Lavarone (TN) come sede del proprio ritiro dal 25 luglio all’8 agosto. La Cremonese (TN) cambia location, andando a Pinzolo dal 26 luglio al 6 agosto. Il Monza si ritroverà a Ronzone (TN) dal 10 al 24 luglio, mentre la Spal si recherà a Mezzana in Val di Sole (TN) dall’11 al 24 luglio, salutando Tarvisio, meta della scorsa stagione. Il Lecce svolgerà il pre-ritiro presso Acaya Golf Resort & SPA (LE) dall’8 al 15 luglio. Successivamente, la squadra partirà per Folgaria (TN) vi rimarrà fino al 30 luglio.

Il Parma, invece, pur rimanendo nella medesima regione, si recherà in provincia di Bolzano, a Castelrotto, il 12 luglio, rimanendoci fino al 24 luglio.

Un’altra regione scelta da diverse squadre è la Lombardia. In particolare, il Brescia si recherà presso Darfo Boario Terme (BS) dal 7 al 24 luglio. Il Como andrà a Bormio (SO) dal 9 al 23 luglio, mentre il Pisa, da Montecatini Terme, ha scelto la Val Seriana (BG) da 14 al 30 luglio.

Sulla stessa scia anche l’Umbria. Nello specifico, la Ternana, dopo il pre-ritiro dall’8 al 24 luglio presso Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia (PI), proseguirà la seconda parte della preparazione presso impianto “F. Finistauri” di Acquasparta (TR). L’Ascoli e ilBenevento, invece, hanno scelto Cascia (PG), rispettivamente dal 17 al 31 luglio e dal 15 al 31 luglio.

Rimanendo nella parte centrale della penisola, il Perugia si sposterà dall’Umbria in Toscana direzione Pieve Santo Stefano (AR) dal 12 al 24 luglio, mentre la Reggina (qui manca ancora l’ufficialità) andrà probabilmente a Sarnano (MC), il range indicativo dovrebbe essere dal 14 luglio al 31 luglio.

Squadre come Alessandria, ChievoVerona, L.R. Vicenza, Pordenone, Frosinone e Crotone hanno scelto di rimanere nelle rispettive regioni: manca ancora l’ufficialità ma molto probabilmente gli Orsi Grigi neopromossi andranno in ritiro presso Cantalupa (TO) con possibili date fra il 18 luglio e il 1° agosto. I clivensi svolgeranno la preparazione in Veneto presso Pieve di Cadore (BL) dal 10 al 24 luglio. I biancorossi allenati da Domenico Di Carlo si recheranno presso l’Altopiano di Asiago (VI) dal 16 al 30 luglio. I neroverdi, invece, si ritroveranno in Friuli-Venezia Giulia a Tarvisio (UD) dal 12 al 27 luglio. Frosinone ha scelto la sua Ciociaria: prima a due passi dalla città, a Ferentino (FR) nel Centro Sportivo “Città dello sport” dal 4 al 18 luglio, quindi dal 19 al 31 luglio presso il Centro Sportivo “Capo I Prati” di Fiuggi (FR). Infine, il Crotone sarà in ritiro dal 9 al 23 luglio a Trepidò nel comune di Cotronei (KR), nella Sila crotonese”.

fonte:legab.it