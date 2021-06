Ex Reggina, De Rose: “Dispiaciuto per esonero Toscano, resta un signor tecnico”

Dalle colonne della Gazzetta del Sud il centrocampista ex Reggina Francesco De Rose calciatore attualmente in forza al Palermo, torna sugli ultimi mesi trascorsi in amaranto nella prima parte della passata stagione. Esperienza che si è conclusa con la cessione al Palermo dopo la strepitosa cavalcata promozione dell’annata precedente. Primo pensiero per l’esonero dell’allenatore Domenico Toscano.

“Dispiaciuto come lui, ma rimane un signor tecnico – ha detto De Rose – . Avevamo cominciato discretamente la stagione ma strada facendo abbiamo perso elementi importanti perché infortunati. Il mister in qualche partita si è trovato senza attaccanti e non va dimenticato che abbiamo chiuso alcuni incontri in inferiorità numerica”.

Il suo addio – “Mi sono reso conto di non essere ritenuto più una pedina fondamentale così ho preso la decisione di trasferirmi in Sicilia. La Reggina mi ha dato tanto e non volevo certo rappresentare un problema. In punta di piedi ho salutato ma rimango un tifoso della formazione amaranto”.