Europei, 8 gol a Copenaghen: la Spagna piega la Croazia ai supplementari

Gli spagnoli vanno sotto per un clamoroso errore del portiere, poi ribaltano tutto fino al 3-1; rimonta croata in zona Cesarini ma ai supplementari fa festa la Spagna

Partita pirotecnica dalle emozioni infinite quella andata in scena a Copenaghen per il quinto incontro degli ottavi di finale degli Europei. Al termine di 120′ da vietare ai deboli di cuore, la Spagna piega la Croazia vincendo 5-3 e volando ai quarti di finale: venerdì 2 luglio a San Pietroburgo sfiderà la vincente di Francia-Svizzera, l’altro ottavo in programma oggi.

Inizio shock per la nazionale di Luis Enrique che al 20′ si fa letteralmente male da sola: retropassaggio di Pedri per il portiere Unai Simon, oggi preferito a De Gea, controllo errato dell’estremo difensore e pallone in rete. Trascinate da Sarabia, le Furie Rosse reagiscono e proprio l’attaccante del Paris St. Germain al 38′ pareggia al termine di un’azione insistita; in avvio di ripresa arriva il sorpasso spagnolo con il colpo di testa vincente di Azpilicueta. Quando superata poco dopo la mezz’ora, Ferran Torres batte sull’uscita Livakovic. la partita sembra finita. Niente affatto. La Croazia è più viva che mai e a cinque minuti dal 90′ Orsic dimezza lo svantaggio; tocca poi all’atalantino Pasalic nel recupero firmare il pari, portando le squadre ai supplementari.

Visto il finale in crescendo, i croati iniziano la mezz’ora extra con entusiasmo, al contrario degli spagnoli giunti ad un passo dal successo e costretti ancora a lottare. Tuttavia, al 10′ del primo mini-tempo, tocca a Morata prendersi la scena, dopo giorni difficili (minacce subite da moglie e figli) e i ben due rigori falliti nella fase a gironi: Dani Olmo pennella un pallone perfetto in mezzo che l’attaccante controlla di destro e spara in rete con il mancino, riportando avanti la Spagna. E non è finita: pochi minuti più tardi ancora Morata dà il via alla corsa di Dani Olmo che disegna un altro traversone, stavolta raccolto e trasformato in gol dal Oyarzabal. Il punteggio non cambierà più nonostante i tentativi dei croati che tornano a casa, avanza invece la Spagna.

Copenaghen – Croazia-Spagna 3-5 dopo i tempi supplementari (20′ autogol Pedri, 38′ Sarabia, 57′ Azpilicueta, 77′ Ferran Torres, 85′ Orsic, 92′ Pasalic; t.s. 100′ Morata, 103′ Oyarzabal)