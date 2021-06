Verso Belgio-Italia, Pessina: “Questa squadra come un quadro di van Gogh”

Autore di due reti consecutive, l’ultima nella sfida contro l’Austria, Matteo Pessina è uno dei calciatori più in forma dell’Italia. Partito come riserva a casa, convocato dopo l’infortunio di Sensi, Pessina commenta così le sue ultime prestazioni alzando lo sguardo fino alla prossima difficile gara contro il forte Belgio. Queste le dichiarazioni di Pessina a Casa Azzurri:

La citazione – “Uno dei miei pittori preferiti è van Gogh e mi piace pensare a questa squadra come a un suo quadro: particolare, bella e unica nel suo genere”.

I gol agli Europei – “L’esultanza contro l’Austria? È stata la cosa più spontanea del mondo: non mi sembrava vero che fosse davvero successo e ho fatto la cosa più stupida che mi è venuta in mente. Mi arrivano tanti video di persone che la imitano, anche in spiaggia: è davvero meraviglioso. Pensare che invece quando ho segnato contro il Galles, i miei Nonni stavano aspettando di imbarcarsi per la Sardegna e hanno visto la partita in un bar. Mio Nonno ha detto a tutti che ero suo nipote e gli hanno offerto da bere!”

Il Belgio – “Contro il Belgio sarà un’altra gara difficilissima, per le loro grandi qualità. Ma se vogliamo arrivare fino in fondo, d’altronde dobbiamo affrontare le più forti. Lukaku? Credo sia il ‘nove’ più forte del mondo in questo momento e anche dal punto di vista tecnico è migliorato molto. Un altro talento fantastico dei Diavoli Rossi è De Bruyne, uno che negli ultimi anni ha dimostrato di essere uno dei calciatori migliori del Pianeta. Non so se sarà della partita dopo l’infortunio che ha patito ieri: di certo, se non sarà dell’incontro, sarà un bene per noi; se ci sarà, sarà comunque fantastico poterlo vedere dal vivo, in prima persona”.

La consapevolezza dell’Italia – “Noi abbiamo sempre saputo della nostra forza. Ma parlando tra di noi, non discutiamo mai di dove possiamo arrivare, perché siamo sempre concentrati su ogni singola partita”.

fonte:figc.it

foto: Maurizio Laganà