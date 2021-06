Serie B 2021-2022: ancora tre squadre sono senza allenatore

Sono ancora tre le squadre della serie B 2021-2022 senza allenatore. Delle venti partecipanti l’Alessandria, ultima arrivata, confermerà Moreno Longo mentre restano ancora senza guida Chievo, Spal e Cittadella. Su fronte veronese dopo il divorzio da Aglietti si aspetta di completare l’iscrizione al campionato per poi chiudere il discorso panchina con Del Neri, Pavanel e Zaffaroni che si contendono il ruolo. Discorso diverso invece per Spal e Cittadella: gli estensi avrebbero praticamente trovato l’accordo con Pep Clotet (ex Brescia) mentre il Cittadella aspetta di ufficializzare il divorzio con Venturato per poi affidarsi ad una soluzione probabilmente interna (Gorini). Questo il riepilogo della situazione panchine:

Alessandria: Moreno Longo

Ascoli: Andrea Sottil

Benevento: Fabio Caserta

Brescia: Filippo Inzaghi

ChievoVerona:

Cittadella:

Como: Giacomo Gattuso

Cremonese: Fabio Pecchia

Crotone: Francesco Modesto

Frosinone: Fabio Grosso

Lecce: Marco Baroni

Monza: Giovanni Stroppa

Parma: Enzo Maresca

Perugia: Massimiliano Alvini

Pisa: Luca D’Angelo

Pordenone: Massimo Paci

Reggina: Alfredo Aglietti

Spal:

Ternana: Cristiano Lucarelli

Vicenza: Domenico Di Carlo