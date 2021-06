Ex amaranto, prima panchina tra i professionisti per Lauro

Si racchiude in cinque presenze l’esperienza con la maglia della Reggina di Maurizio Lauro, oramai ex difensore e pronto ad una nuova avventura da allenatore, la prima tra i professionisti. Quarantenne nativo di Ischia, l’ex amaranto è stato da poco ufficializzato come nuovo allenatore del Mantova, compagine del girone B di Serie C.

Sfortunata la sua parentesi in riva allo Stretto (nella quale ha assaporato per la prima volta la Serie A nella stagione 2005/06 con Mazzarri in panchina) dove un infortunio ne ha limitato le apparizioni.