Europei, ecco il primo quarto di finale: sarà Repubblica Ceca-Danimarca

Definito il primo quarto di finale di Euro 2020, che vedrà la Repubblica Ceca affrontare la Danimarca. Dopo il successo dei danesi nella giornata di ieri (4-0 sul Galles), oggi la compagine ceca ha superato per 2-0 l’Olanda grazie alle reti di Holes e Schick, le quali hanno timbrato una qualificazione che sa di impresa vista la caratura dell’avversario.

La squadra di Silhavy stacca dunque il pass per la suddetta sfida valevole per i quarti di finale, in programma alle ore 18 di sabato 3 luglio.