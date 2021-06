Colantuono: “La tifoseria di Reggio porta almeno 5-6 punti in più alla squadra”

"Sono convinto che la Reggina possa fare molto bene. Una piazza come quella di Reggio, merita di tornare in serie A".

Profilo basso si, ma i sogni e le ambizioni non sono certo finiti. Il fatto che la Reggina abbia deciso di ripartire senza proclami è una scelta che può solo fare bene, così come ha sottolineato Stefano Colantuono, nel corso dell’intervista rilasciata a Gazzetta del Sud.

“La scelta dello scorso anno, vista da fuori, è inquadrabile nel dare ancora più entusiasmo, immediatamente dopo la vittoria della Lega Pro. Una strategia che può starci, anche se poi ti devi confrontare con un campionato durissimo e logorante, come quello della serie B. Iniziare a fari spenti invece, darà calma e tranquillità. Per quel che mi riguarda, sono convinto che la Reggina possa fare molto bene. Una piazza come quella di Reggio, merita di tornare in serie A. Certo, i momenti difficili arriveranno comunque, ed è lì che l’ambiente si deve fare trovare pronto, sostenendo sia il tecnico che l’intero gruppo. Lo Spezia di Italiano, due anni fa partì male, ma mentre tutti parlavano di esonero, il club rimase compatto e diede fiducia al proprio allenatore. Guardate dove sono arrivati”.

Sul ritorno del pubblico e l’arrivo del Var. “ Il ritorno dei tifosi si farà sentire soprattutto in stadi come il Granillo, la tifoseria reggina rientra tra quelle che da sole portano almeno 5-6 punti in più. Il Var è fondamentale per una competizione così prestigiosa come quella di B, di sicuro non era più possibile rimandarne l’introduzione”.