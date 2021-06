Beach soccer: Italia sfortunata, i rigori premiano la Germania

La fortuna non è stata dalla parte degli Azzurri. La sconfitta ai rigori con la Germania nei play off delle qualificazioni mondiali che si stanno disputando a Nazarè, è stata viziata da due episodi fortuiti che hanno rimesso i tedeschi in partita. Gli Azzurri, sempre in vantaggio, sono stati raggiunti due volte, nel secondo e alla fine del terzo tempo, da due autogol scatenati da tiri dalla distanza di Biermann e deviati nella propria porta prima da Josep jr e poi dal capitano Corosiniti. Dopo la delusione della mancata qualificazione ai mondiali, oggi l’Italia ha combattuto allo stremo delle forze, manifestando una certa stanchezza dovuta al sovraccarico fisico di queste ultime giornate. Dopo la sconfitta subita ieri dalla Spagna ai quarti della qualificazione iridata, obiettivo di questi play off sarebbe stato quello di arrivare alla migliore posizione possibile (5° posto), utile per acquisire punti che avrebbero potuto consolidare la attuale terza posizione nel ranking mondiale. Obiettivo che oggi non è stato raggiunto.

fonte:figc.it