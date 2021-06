Serie B, Pulcinelli (pres. Ascoli): ”Obiettivo play-off. Noi come il Venezia della scorsa stagione”

Nuova stagione, nuovi obiettivi. Il patron dell’Ascoli Massimo Pulcinelli punta in alto e fissa gli obiettivi in vista della prossima stagione, che vedrà il club bianconero disputare nuovamente il campionato di Serie B. Alle colonne del Corriere Adriatico, il numero uno del sodalizio marchigiano ha parlato del tipo di squadra che vorrà vedere e dei possibili traguardi da raggiungere. DI seguito, le sue parole:

“Dobbiamo arrivare a un piazzamento playoff. Questo è l’obiettivo della società, con la consapevolezza che ci saranno diverse corazzate che puntano in alto, ma io credo che possiamo anche essere il Venezia della scorsa stagione. Deve essere prima di tutto un Ascoli che abbia una mentalità vincente, devono andare in campo ragazzi vogliosi di far bene e che hanno come unico scopo quello della vittoria. Deve essere un Ascoli che piace al nostro allenatore Sottil e al direttore sportivo Lupo, poi è chiaro deve piacere anche a me, ma soprattutto ai nostri tifosi”.