Europei, la Danimarca cala il poker sul Galles e vola ai quarti

La prima nazionale qualificata ai quarti di finale degli Europei è la Danimarca, che ad Amsterdam ha rifilato un netto 4-0 al Galles. Risultato finale reso rotondo da due reti nel finale di partita che hanno semplicemente legittimato una supremazia netta dei danesi.

Vantaggio per la nazionale di Hjulmand al 27′ con Dolberg che si ripete in avvio di ripresa firmando la sua personale doppietta. I gallesi non hanno la forza per reagire al suo secondo schiaffo e la Danimarca ne approfitta nel finale: Maehle all’88’ e Braithwaite al 94′ calano il poker. Il Galles, che sognava di bissare l’impresa del 2016 quando giunse in semifinale, chiude in malo modo la propria esperienza con il brutto fallo e conseguente espulsione per Wilson.

Per la Danimarca l’avventura proseguirà tra una settimana esatta: sabato 3 luglio a Baku sfiderà la vincente di Olanda-Repubblica Ceca.

Amsterdam – Galles-Danimarca 0-4 (27′ Dolberg, 48′ Dolberg, 88′ Maehle, 94′ Braithwiate)