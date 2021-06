Europei, festa azzurra a Wembley: Italia ai quarti, Austria ko

Road to Monaco. Altro successo per l’Italia di Roberto Mancini, che battendo l’Austria stacca il pass per i quarti di finale di questi Europei. A Wembley non bastano i 90′ regolamentari per determinare la squadra qualificata tra le migliori otto della competizione, con la sfida che si protrae sino ai tempi supplementari, dai quali gli azzurri escono vittoriosi con il punteggio di 2-1.

L’AVVIO È AZZURRO- L’Italia si mostra sin da subito combattiva, tentando di esperimere il proprio gioco e rendendosi pericolosa in qualche circostanza. Gli Azzurri, tuttavia, sbattono sul solido muro austriaco eretto da Bachmann, il quale al 17′ sventa la prima grande occasione dell’Italia a firma Barella. Poco più tardi, invece, Immobile colpisce un legno con una conclusione dai 25 metri.

RISPOSTA AUSTRIACA– Nella ripresa l’Austria prende metri all’Italia rendendosi insidiosa, al punto da trovare la rete del vantaggio al 65′ (poi annullata per fuorigioco) con Arnautovic, con un piede in off-sides. Ritmo calante per i ragazzi di Mancini nei secondi 45′, dove Immobile e compagni faticano a creare e subiscono la reazione della squadra di Foda.

CAMBI VINCENTI– La svolta arriva ai tempi supplementari, dove l’Italia si risveglia e riprende a mettere pressione agli avversari, frutto anche delle forze fresche subentrate dalla panchina. Ed è proprio da quest’ultime che viene decisa la partita. Al 95′ arriva la rete del vantaggio firmata Chiesa, che controlla in area e lascia partire un sinistro da distanza ravvicinata che fredda Bachmann. Dieci minuti più tardi, invece, raddoppia Pessina: Acerbi riceve in area e serve il centrocampista atalantino, che insacca in area con un potente diagonale. Al 114′ brivido italiano con Kalajdzic, che accorcia le distanze e riaccende le speranze dei suoi, i quali, però, non possono nulla di fronte all’ondata azzurra dei minuti finali, dove Insigne e compagni hanno sfiorato anche il tris.

Avversario ostico e vittoria sofferta per l’Italia, che si regala un’altra notte dall’esito magico. In attesa di conoscere l’avversario da affrontare venerdì 2 luglio (ore 21) all’Allianz Arena di Monaco, gli azzurri si godono una vittoria meritata.