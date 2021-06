Verso Italia-Austria, Mancini: “Tutti i calciatori mi hanno messo in difficoltà”

Il Ct dell’Italia, Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa da Londra, in vista della sfida di domani sera contro l’Austria valido per gli Ottavi di Finale dei campionati Europei, commentando anche le possibile assenze per infortunio.

“Siamo tranquilli, possiamo contare su giocatori bravi. Chiunque giocherà continuerà a fare quel che ha fatto fino ad oggi. Mi hanno messo tutti in difficoltà in queste gare e per me è un piacere perché è importante contare su giocatori in ottima condizione, chi non gioca dall’inizio sarà pronto ad entrare per cambiare la partita. Giocare a Wembley deve essere un piacere. Ci sono giocatori che non ci giocano mai, in uno stadio così è bellissimo, quando giochi a calcio vuoi giocare in stadi così”.